I dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia

Scendono, ma bisogna tenere presente l’effetto week-end, i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 996 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, meno 369 rispetto a ieri. Ci sono state 6 vittime, portando così il totale dei decessi a 35.473. Ieri sono state 4. Lo riportano i dati del Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 26.078 (+1.873). I dimessi/guariti sono stati -883 e il totale è così salito a 207.653. In pratica, sono stati tolti dal computo 883 guariti per un errore determinato in Veneto. 8 posti in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per cui adesso sono 94.

Il totale dei contagi in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 269.214. Sono, invece, 58.518 (meno di ieri, quando erano stati 81.723) i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 8.644.859 dall’inizio della pandemia.