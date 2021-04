Il bollettino di giovedì 15 aprile 2021

Il bollettino del Covid-19 in Italia di giovedì 15 aprile.

I nuovi casi sono lievemente aumentari rispetto a ieri.

Scesi i ricoveri e le vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 16.974 nuovi casi di coronavirus. Ieri, invece, sono stati 16.168. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è, quindi, salito a 3.826.156. Così il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi sono stati 380, in diminuzione rispetto ai 469 di ieri. I tamponi, invece, sono stati 319.633 contro i 334.766 di ieri, quindi il tasso di positività è salito al 5,3%.

I dimessi/guariti sono 21.220 per un totale di 3.200.196 dall’inizio dell’epidemia. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 510.023.

Sono 3.417 le persone ricoverate in terapia intensiva, 73 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 29.004, in diminuzione di 885 rispetto a ieri.