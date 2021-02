Il bollettino del 18 febbraio 2021

Il bollettino del Ministero della Salute di giovedì 17 febbraio 2021.

di giovedì 17 febbraio 2021. Salgono i nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri nelle ultime 24 ore.

rispetto a ieri nelle ultime 24 ore. Scendono i numeri delle vittime e dei ricoveri ordinari. Lieve crescita delle terapie intensive.

In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 13.762 nuovi casi di coronavirus. Le vittime, invece, sono state 347. Lo ha reso noto il bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Sono stati, invece, 288.458 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con il tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri. Ad oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 384.501 (-4.363), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (+17.771). Le vittime totali, invece, sono 94.887.

Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus sono 2.045, 2 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi, invece, sono 17.963, 311 in meno.

Le regioni con un incremento maggiore dei casi giornalieri sono la Lombardia (2.540), seguita da Campania (1.573), Emilia Romagna (1.565), Veneto (1.042) e Lazio (1.025). In Sicilia, invece, i nuovi positivi sono stati 480 (qui i dati).