Sono 480 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 24.774 tamponi processati e una incidenza di poco inferiore al 2,0% in attesa dell’avanzamento del piano vaccinale. La regione è al l’undicesimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri

Le vittime e gli attuali positivi

Le vittime sono state 26 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.941. Gli attualmente positivi sono 33.004, con una diminuzione di altri 651 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1105.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 1.075, 40 in meno rispetto a ieri, e diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva dove adesso sono 145, ovvero 9 meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 176 casi, Catania 111, Messina 51, Siracusa 50, Caltanissetta 29, Ragusa 24, Agrigento 16, Enna 16, Trapani 7.

La Sicilia frena sui vaccini

I dati settimanali della Fondazione Gimbe di Bologna, diretta da Nino Cartabellotta, rilevati dall’11 al 16 febbraio, collocano la Sicilia all’undicesimo posto tra le regioni per quanto riguarda la popolazione che ha completato il ciclo delle vaccinazioni: 2,07%, rispetto a una media nazionale del 2,18%. L’Isola è preceduta dal Molise e seguita dal Lazio.

Dati che segnano una frenata importante rispetto alla rilevazione di fine dicembre e inizio gennaio quando la Sicilia era in testa alle vaccinazioni. La classifica vede in testa la provincia autonoma di Bolzano con il 4,15% e si chiude con la Calabria, ferma all’1,46%. Le dosi somministrate sono state destinate per il 69% agli operatori sanitari, il 24% a personale non sanitario, il 7% a ospiti delle Rsa.

A fronte di questa frenata che comunque la tiene al centro della classifica nazionale e dunque non in ‘area critica’ rispetto all’avanzamento delle somministrazioni c’è il calod ei contagi che però fa segnare anche un dato di attuali positivi piuttosto alto rispetto alla media nazionale raffrontata alla popolazione.

Migliorano i dati di contagio su base settimanale

Comunque in miglioramento i dati dei contagi e dei ricoveri: sono 707 gli attualmente positivi ogni 100 mila abitanti; 25% i posti letto occupati in area medica per i pazienti affetti da Covid e il 19% quelli in terapia intensiva.

Paura varianti, 53 campioni da analizzare dalla Sicilia

Intanto si diffonde la preoccupazione varianti. L’indagine Iss per la rilevazione delle varianti verrà condotta, si legge nella circolare del ministero della Salute, su un totale di 1.058 campioni positivi a SarsCov2. Si considereranno 4 macroaree: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole. Il numero di campioni per ciascuna Regione PPAA è definito in base alla percentuale di casi notificati il 16/2/2021 sul totale di casi notificati nella macroaree: 42 Abruzzo,7 Basilicata,11 Calabria,95 Campania,97 ER,27 FVG,123 Lazio,22 Liguria,167 Lombardia,38 Marche,1 Molise,57 Bolzano,20 Trento,76 Piemonte,58 Puglia,6 Sardegna, 53 Sicilia,61 Toscana,32 Umbria,1 Valle d’Aosta,64 Veneto.