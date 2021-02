II bollettino del 19 febbraio 2021

Il bollettino della pandemia di coronavirus in Italia del 19 febbraio 2021.

Rispetto a ieri ci sono stati più casi e un lieve aumento delle vittime.

Scendono i ricoveri ordinari ma aumentano le terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 15.479 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 13.762 di ieri. Lo dice il bollettino quotidiano del Ministero dela Salute.

I tamponi sono stati 297.128 (ieri 288mila, totale: 37.501.875), per cui il tasso di positività sale al 5,2% (ieri era al 4,7%). I decessi, invece, sono stati 353 contro i 347 di ieri, portando il triste totale a 95.235.

I dimessi/guariti sono stati 17.175 (totale 2.303.199), quindi gli attuali positivi sono 382.448.

I ricoveri ordinari sono scesi di 118 (totale 19.890) ma sono aumentati di 14 i posti occupati in terapia intensiva (totale 2.059).

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia in Italia è di 2.780.882.



La Lombardia prima regione in Italia per numero di contagi: sono 3.724 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Seguono l’Emilia-Romagna con 1.821 positivi in più rispetto a ieri e la Campania con 1.616 nuovi casi. In Sicilia, infine, i nuovi positivi sono stati 440 (qui i dati).