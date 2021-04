Il bollettino di mercoledì 21 aprile 2021

Il bollettino del Covid-19 in Italia di mercoledì 21 aprile.

I nuovi casi sono aumentati rispetto a ieri ma anche i tamponi.

Scendono le vittime, i ricoveri e il tasso di positività.

Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 12.074 nuovi casi di coronavirus. Ieri, invece, sono stati 8.864. Così il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

I decessi sono stati 364, in aumento rispetto ai 316 di ieri. I tamponi, invece, sono stati 350.034 contro i 294.045 di ieri, quindi il tasso di positività è sceso al 3,9%.

I dimessi/guariti sono 20.552 per un totale di 3.290.715 dall’inizio dell’epidemia. Quindi, gli attualmente positivi sono scesi a 482.715, con un calo di 10.774 unità.

Sono 3.076 le persone ricoverate in terapia intensiva, 75 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 22.784, in calo di 471 rispetto a ieri.

In totale, i casi dall’inizio dalla pandemia sono 3.904.899, +0,36% rispetto a ieri.