Il bollettino di lunedì 28 giugno 2021

Sono 389 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in netto calo – come spesso accade il lunedì – rispetto al giorno prima a 782.

Quindi, il dato totale dei contagi dall’ inizio della pandemia sale a 4.258.456. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

In aumento i decessi: sono 28 le vittime confermate oggi contro le 14 di ieri. I morti in Italia da Sars-Cov2 salgono così a 127.500.

75.861 test processati, quindi il tasso di positività si conferma allo 0,5%, lo stesso di ieri. Il totale dei tamponi è di 71.207.555.

Scendono sia i ricoveri (-25, totale: 2.012) sia i posti occupati in terapia intensvia (-5, totale: 289).

Infine, i dimessi/guariti sono stati 2.839, portando così il totale a 4.076.274. Gli attuallmente positivi, pertanto, sono scesi a 54.682.