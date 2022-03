I dati di martedì 22 marzo del Ministero della Salute

Nell’arco di 24 ore i positivi al Covid-19 in Italia sono tornati verso quota 100mila, per la precisione 96.365. Si tratta del dato più alto dall’8 febbraio scorso quando i contagi sono stati 101.864. I decessi, invece, sono stati 197 contro i 119 di ieri. Così il bollettino odierno del Ministero della Salute.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, sono 13.992.092 le persone che hanno contratto il coronavirus – compresi guariti e deceduti – mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è di 158.101.

Inoltre, sono 12.633.384 le persone guarite o dimesse mentre quelle diventate negative nelle ultime 24 ore sono 71.380 (ieri 30.870). Gli attuali positivi sono complessivamente 1.200.607, pari a 25.327 in pù rispetto a ieri.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 641.896, ovvero 423.680 in più rispetto ai 218.216 di ieri. Il tasso di positività, ieri al 14,9%, oggi è al 15%.

Sul versante ospedaliero, si registra un aumento dei ricoveri ordinari e una leggera diminuzione di quelle in rianimazione. Sono +241 (ieri +298), per un totale di 8.969 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti COVID ordinari. Sono -8 (ieri -4) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati più gravi è ora pari a 455, con 47 ingressi in rianimazione (ieri 31).

La Puglia è la prima regione per numero di contagi (12.007), seguita da Lombardia (11.378) e Lazio (11.172).