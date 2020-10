Le parole del presidente Giovanni Toti

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, di concerto con il Ministero della Salute, ha annunciato che firmerà un’ordinanza che da lunedì 26 ottobre imporrà il divieto totale di assembramento dovunque nell’intero territoriale regionale. Lo scopo è naturalmente contenere l’incremento dei casi di contagio di Covid-19.

Toti ha affermato: «Vietiamo alle persone di stazionare in gruppi, da parte dei cittadini c’è bisogno del massimo rigore e attenzione per nei comportamenti». Inoltre, in tutta la Liguria non sarà possibile organizzare alcuna manifestazione, qualunque sia il genere.

SCUOLA

Sempre da lunedì, inoltre, nelle scuole superiori della Liguria si passerà, a parte per le prime classi, alla didattica a distanza a rotazione per il 50% degli studenti.

«Chiediamo di passare alla didattica a distanza per tutti gli anni delle superiori ad esclusione della prima per il 50% degli studenti a rotazione – ha spiegato Toti – Chiediamo che non più di metà degli studenti delle seconde, terze, quarte e quinte vadano a scuola, al fine di consentire un ulteriore riduzione dell’affollamento dei mezzi pubblici e un minor affollamento davanti alle scuole».