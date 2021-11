Come va il coronavirus in Italia

Continuano ad aumentare i nuovi contagi di Covid-19, soprattutto al Nord Est. In Veneto, nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 1.928 casi, un dato che rimanda alla memoria quanto succedeva durante la terza ondata del coronavirus.

Il totale dei casi dall’inizio della pandemia in Veneto, quindi, è di 499.540. Inoltre, ci sono state 13 vittime, per cui il bilancio dei decessi è di 11.905. Tuttavia, resiste il sistema ospedaliero. Un ricovero ordinario in meno (356 in totale) e cinque posti di terapia intensiva occupati in più (totale 69).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Passando al Friuli Venezia Giulia, dove si rischia la zona gialla, su 25.991 test e tamponi sono state riscontrate 660 positività al Covid 19, pari al 2,53%. Su 8.190 tamponi molecolari sono stati rilevati 586 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,16%. Sono, inoltre 17.801, i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 74 casi (0,42%). Nella giornata odierna si registrano 4 decessi: una donna di 90 anni di Muggia morta in una residenza per anziani, un uomo di 86 anni di Spilimbergo morto in una residenza per anziani, un uomo di 75 anni di Brugnera morto in ospedale e, infine, un uomo di 72 anni di Trieste morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 206. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi

TOSCANA

In Toscana, infine, i nuovi casi in 24 ore sono stati 423, 0,1% in più rispetto a ieri. I tamponi risultati positivi sono stati l’1,3%. Gli attualmente positivi in Regione, quindi, salgono a 7.847. I ricoverati sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 40 in terapia intensiva (2 in più). Un decesso: un uomo di 74 anni.