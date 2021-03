Si attende solo l'ufficialità

Pochi cambiamenti rispetto alla settimana scorsa.

C’è un miglioramento ( Lazio ) e un peggioramento ( Valle D’Aosta ).

) e un peggioramento ( ). Il resto della situamazione rimane invariato.

È sceso il valore dell’RT nazionale che passa dallo 1,16 della scorsa settimana all’1,08. Inoltre, è sceso il numero dei casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti: da 264 della scorsa settimana a 240. Questi i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità – Ministero della Salute.

Per quanto concerne il colore delle Regioni, in attesa dell’ufficialità da parte del ministro Roberto Speranza, due ‘soli’ i cambiamenti: ce n’è una che diventerà rossa e un’altra che passa ad arancione da lunedì 29 marzo.

Innanzitutto, chi migliorerà il proprio ‘status’ è la Regione Lazio. Per la Valle d’Aosta, invece, scatta il peggioramento perché l’incidenza – i casi settimanali per 100mila abitanit – ha superato la soglia dei 250.

Inoltre, si può già affermare con sicurezza che otto Regioni e una Provincia resteranno in rosso anche dopo Pasqua, almeno fino a martedì 13 marzo, in quanto la regola prevede che una Regione debba permanere in una determinata fascia almeno per due settimane prima di passare a un colore meno rigido. Le Regioni confermate in rosso: Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia – Romagna, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto, Provincia di Trento e la già menzionata Valle d’Aosta.

Tutte le altre, quindi Sicilia compresa, saranno in zona arancione almeno fino a Pasqua.