Succede a Formia, in provincia di Latina

A Formia, in provincia di Latina, è stato registrato un focolaio di Covid-19 in una famiglia di non vaccinati. Lo riporta la Repubblica.

Ricoverato anche un bambino di due anni. Per ora la ASL di Latina, che ha subito attivato il contact tracing, registra sette positivi nel nucleo familiare.

In condazioni gravi è il padre del bambino, un impiegato delle poste di circa 40 anni, ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma.

Al Bambino Gesù di Palidoro sono, invece, ricoverati il bimbo con la madre. Contagiati anche due zii ed altri parenti. Dalle verifiche effettuate finora dalla ASL risulta che tutte le persone contagiate non sono vaccinate.

Sta proseguendo l’attività di tracciamento per risalire ai contatti avuti negli ultimi giorni dai componenti della famiglia. Al momento, non risulterebbero positivi tra i colleghi dell’uomo che lavora alle Poste.

Intanto, i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Latina sono 54 nelle ultime 24 ore. Salgono a 472 i positivi totali riscontrati dall’inizio del mese in tutto il territorio pontino, con una media di quasi 43 ogni giorno (a luglio la media è stata di quasi 24). Per l’ottavo giorno consecutivo non ci sono stati decessi.