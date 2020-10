L'annuncio del capo della polizia di Parigi Didier Lallement

A Parigi da domani in vigore nuove misure restrittive anti Covid-19 .

da domani in vigore nuove . Bar chiusi per 15 giorni , ristoranti aperti ma con nuove regole.

, ristoranti aperti ma con nuove regole. Vietate le vendite degli alcolici dopo le 22.

Da domani, martedì 6 ottobre, a Parigi saranno in vigore nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. In Francia, infatti, la situazione è sempre più delicata: nelle ultime 24 ore, infatti, i casi di contagio sono stati 16.972, per un totale di 606.625. I morti, invece, sono stati 49 (totale 32.198).

Nella capitale francese, quindi, i ristoranti potranno restare aperti ma con alcune restrizioni (6 clienti per tavolo e distanziamento di 1 metro e mezzo), mentre i bar resteranno chiusi per 15 giorni. Resteranno aperti, però, cinema, musei e teatri ma con leregole in vigore. Ne ha dato notizia Didier Lallement, capo della polizia di Parigi.

E ancora: vietate le vendite di alcolici dopo le 22, vietate le feste, congressi e fiere. Anche i club sportivi e i centri fitness resteranno chiusi.

Lallement, elencando le misure, ha spiegato che l’epidemia di coronavirus nella capitale francese (2,21 milioni di abitanti) «va troppo veloce». E ha aggiunto: «Bisogna frenare adesso prima che il sistema sanitario venga travolto, i numeri ve lo dimostreranno abbastanza chiaramente».

Il prefetto ha anche dichiarato che «le misure saranno prese per i prossimi quindici giorni», al termine dei quali ci sarà una «rivalutazione» per capire se sarà il caso di prolungare le restrizioni.

«La pressione è forte – ha affermato Aurelien Rousseau, direttore dell’Agenzia regionale della salute dell’Ile-de-France – Sappiamo quello che succederà nei prossimi quindici giorni, arriveremo al 50 per cento di occupazione dei letti in rianimazione».