I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

La Protezione Civile ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sale a 192.994 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, più 3.021 rispetto a ieri, in leggero aumento quindi (ieri l’incremento era stato di 2.646 unità). Continua, per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri.

GUARITI: Sono 60.498 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Da ieri sono guarite 2.922 persone, in linea rispetto a ieri quando erano state 3.033.

VITTIME: Sono salite a 25.969 le vittime per coronavirus nel nostro Paese, con un incremento di 420 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 464.

RICOVERATI: Prosegue il trend, che dura ormai da oltre due settimane, di calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 803 unità, portando il totale a 22.068, mentre quelli in terapia intensiva sono 94 in meno, scendendo in totale a 2.173. Mentre sono 82.286 i pazienti in isolamento domiciliare. Sempre alto il numero dei tamponi eseguiti, 62.447 oggi.