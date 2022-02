Le parole del virologo

“Anche ieri è caduto un boeing e ci vorrà ancora un mesetto per vedere quasi azzerata la curva dei morti Covid”. Così Fabrizio Pregliasco, virologo, all’Adnkronos Salute.

Il docente della Statale di Milano ha raccontato che “anche i pazienti che sono ricoverati nei reparti ordinari in ospedale purtroppo li vediamo al mattino che stanno bene e poi invece magari vengono a mancare. Pochi per fortuna, ma succede”.

A proposito, poi, del conteggio delle vittime del Covid-19, “il 60% di positivi nei reparti ordinari muore per Covid, il 40% con Covid. In terapia intensiva è solo il 23% con Covid, quindi il grosso è per Covid”, ha spiegato l’esperto.

Sul ‘fronte’ vaccino, per Pregliasco anche a distanza di mesi dalla terza dose di vaccino anti Covid-19 “io credo che un residuo di protezione ci sia, soprattutto quello relativo alla maggiore efficacia per l’evitamento delle forme gravi”.

Pregliasco ha anche tranquillizzato chi ha fatto il booster da più di 4 mesi: “Le attenzioni dobbiamo mantenerle sempre ma non metterei in evidenza questo elemento di agitazione, anche se un pochino ci potrebbe essere, però davvero si rischia un eccessivo stress”.

Infine, “in estate abbiamo la fortuna che il virus un po’ sparisce e va a ridursi la probabilità di avere guai”. Poi, in autunno “credo che dal punto di vista organizzativo-logistico ci sarà una vaccinazione insieme a quella influenzale e con lo stesso target”, ha concluso.