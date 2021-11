Le parole del virologo dell'Università Statale di Milano

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, intervistato da Fanpage.it, ha spiegato l’importanza della terza dose del vaccino anti Covid-19 per tenere sotto controllo la curva dei contagi ma anche perché la durata della copertura anticorpale potrebbe essere di anni.

“La durata degli anticorpi con la terza dose potrebbe essere di anni. Sicuramente dovremo verificarlo col tempo ma in uno schema tipico di altre vaccinazioni con tre dosi, come nel caso dell’epatite che consta di due dosi più una di richiamo, le prime due danno un imprinting e il booster dà l’effetto definitivo con una maggiore risposta a livello cellulare”, ha spiegato l’esperto.

E ancora: “Confidiamo nel fatto che i presupposti scientifici e di meccanismo dovrebbero dare questo tipo di protezione. È chiaro che il Coronavirus funzioni in maniera un po’ diversa perché rispetto ad altre infezioni vediamo che anche i guariti cominciano a reinfettarsi, ma questo lo avevamo visto anche nei Coronavirus ‘normali’, quelli simil-influenzali, e questo ci lascia ancora un po’ dubbiosi rispetto alla durata. Si può comunque confermare che ciò che erano gli obiettivi della vaccinazione, e cioè di ridurre gli effetti pesanti dell’infezione, vengono mantenuti”.

COME SARÀ L’ONDATA INVERNALE DEL COVID-19?

“Dobbiamo immaginare – ha aggiunto Pregliasco – la pandemia di Covid come una serie di onde provocate dal lancio di un sasso nello stagno. Io spero che quella di quest’anno, che ci sarà come sta accadendo nel resto d’Europa, credo un po’ meno pesante in Italia, sarà l’ultima battaglia importante contro il virus. Non che quest’ultimo poi sparirà per sempre però molto dipenderà dall’evoluzione di questa situazione”.

“La vaccinazione aiuta a tenere la curva dei contagi sotto controllo, ma aiuta anche l’approccio virtuoso dei cittadini e di prudenza e progressività che per esempio altre nazioni non hanno adottato. A ciò si aggiungano le condizioni meteo a noi favorevoli che hanno dato una mano. Stringiamo i denti in inverno, almeno fino a gennaio, poi ci potremo rilassare”, ha concluso Pregliasco.