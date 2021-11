I dati tedeschi sempre più preoccupanti

Nuovo record dei casi di Covid-19 in Germania in un giorno: 65.371.

La Sassonia va in lockdown generalizzato.

Previsti 400 decessi giornalieri nei prossimi giorni.

In Germania crescono ancora i nuovi casi giornalieri di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, infatti, il Robert Koch Institut ha calcolato 65.371 contagi e 264 morti.

Si tratta di un nuovo picco, dopo i 52.826 di ieri, mercoledì 17 novembre. L’indice settimanale è di 336,9 positivi su 100 mila abitanti. L’indice di ospedalizzazione è salito a 5,15 pazienti su 100 mila abitanti (ieri era 4,86).Esattamente una settimana fa, invece, si contavano per la prima volta più di 50.000 nuove infezioni al giorno.

La Germania è “in gravi difficoltà” a causa della quarta ondata della pandemia di Covid-19 e rischia “un brutto Natale” se non adotterà immediatamente “contromisure” per contenere il virus. Lo ha affermato Lothar Wieler, presidente dell’Istituto “Robert Koch” di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania.

Come riferito dal quotidiano Handelsblatt, Wieler ha evidenziato che, ultimamente, nel Paese i decessi per coronavirus hanno raggiunto lo 0,8 per cento dei contagiati. Con oltre 50mila infezioni al giorno, ciò significa che nelle prossime settimane i decessi sarebbero 400. “Non c’è altro da aggiungere”, ha commentato il presidente dell’RKI. E peggiora la situazione negli ospedali, con Wieler che ha sottolineato: “Non siamo mai stati così preoccupati come lo siamo ora”.

Si è appreso, infine, che la Sassonia è il primo Land in Germania in cui si sta pensando ad un lockdown generalizzato per far fronte alla quarta ondata del Covid-19, che nella regione ha raggiunto un indice settimanale di contagio di 761,4 casi su 100 mila abitanti e ha già comportato un sovraccarico delle terapie intensive. Secondo la Bild, ristoranti, hotel e negozi potrebbero chiudere fino al 15 dicembre.