Ritiro precauzionale

A causa di una zanzara sono state richiamate quasi 765mila dosi del vaccino anti Covid-19 di Moderna. Erano state inviate a gennaio in Norvegia, Svezia, Polonia, Portogallo e Spagna. Tutta colpa di un “corpo estraneo” all’interno di una fiala in un centro vaccinale di Malaga, in Andalusia. Lo riporta la testata francese SudOuest.fr.

Secondo un’indagine interna condotta da Moderna, l’insetto “è entrato nella fiala durante la produzione e non è stato rilevato dai controlli di routine. Il lotto in questione è stato prodotto nei laboratori del gruppo Rovi, partner del laboratorio americano, responsabile del riempimento e confezionamento del vaccino”. Di conseguenza, sono state allertate le autorità sanitarie di tutti i Paesi interessati: non l’Italia, quindi.

Moderna ha, inoltre, chiarito di non avere riscontrato “alcun problema di sicurezza per quanto riguarda le persone che hanno ricevuto il vaccino”. Per quanto riguarda, infine, il flaconcino ‘incriminato’, il suo contenuto non è stato somministrato ad alcun paziente. Insomma, si è trattato di un ritiro precauzionale.