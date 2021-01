Salgono a 285 i morti per Covid19 tra i medici

Il medico personale di Papa Francesco è morto per le complicazioni legate al Covid-19. Lo ha annunciato sabato scorso il quotidiano del Vaticano, L’Osservatore Romano.

Fabrizio Soccorsi, 78 anni, era in cura per un cancro in un ospedale della Capitale. Il medico fu scelto dal Pontefice come medico personale nel 2015.

Oltre a Soccorsi un altro medico è morto a causa della pandemia: il cardiologo Gian Marco Mosele. Il dottor Mosele, 67 anni, era primario di una clinica privata – la Villa Margherita di Arcugnano – ed era di origine vicentina.

In totale, quindi, salgono a 285 i medici deceduti in Italia dall’inizio dell’emergenza, come tristemente conteggiato dalla FNOMCEO, la Federazione Nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. Qui l’elenco.