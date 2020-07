A Madrid nuove misure rigide

Sempre più preoccupante la situazione in Spagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.153 nuovi casi di coronavirus. Si tratta del bilancio più grave degli ultimi tre mesi. Infatti, per trovare un numero maggiore bisogna risalire al primo maggio quando il Paese iberico si trovava in lockdown. È stato necessario il ricovero in ospedale per 427 persone e 21 sono finite in terapia intensiva.

Nel dettaglio, la Regione più colpita è quella di Aragona (424), seguita da Catalogna (211) e Madrid (199). L’ascesa della curva epidemiologia, tuttavia, riguarda tutta la Spagna.

Nella Capitale i casi sono aumentati del 413% in una setitmana: di conseguenza, è stato dichiarato l’uso obbligatorio della mascherina da giovedì per chi ha più di 6 anni in tutti gli spazi, aperti o chiusi. Inoltre, è stato disposto il divieto di assembramenti con più di 10 persone e i ristoranti dovranno chiudere non più tardi dell’1.30 (si ricorda che in Spagna si cena generalmente dopo le 22) e registrare i dati dei clienti per facilitare il tracciamento.