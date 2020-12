Lo studio dal Regno Unito

Nel Regno Unito è in fase di sperimentazione un nuovo trattamento con gli anticorpi. La speranza è che questo farmaco possa impedire lo sviluppo del Covid-19 dopo l’esposizione al coronavirus.

L’anticorpo, noto come AZD7442, è stato sviluppato dalla società farmaceutica AstraZeneca ed è sotto esame dell’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) come parte di un nuovo studio chiamato Storm Chaser.

Come riportato su SkyNews, la virologa dell’UCLH, la dott.ssa Catherine Houlihan, che sta conducendo lo studio, ha affermato: «Sappiamo che questa combinazione di anticorpi può neutralizzare il virus, quindi speriamo di scoprire che somministrare questo trattamento tramite un’iniezione possa portare a una protezione immediata contro lo sviluppo del Covic-19 nelle persone che sono state esposte al virus, ovvero quando sarebbe troppo tardi per dare il vaccino». Finora dieci persone sono state sottoposte al trattamento e l’UCLH mira a reclutare 1.125 persone in tutto il mondo.

I gruppi chiave comprendono operatori sanitari, studenti che vivono negli alloggi condivisi, persone di recente esposte al Covid-19, in assistenza medica a lungo termine, i militari e gli operai delle fabbriche.

L’uso di questo farmaco, in sintesi, potrebbe aiutare chi non può beneficiare della vaccinazione e chi ha un sistema immunitario compromesso e chi è a maggior rischio di contrarre il Covid-19 per fattori come l’età avanzata.