La nota del Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

1 su 10.000 è la possibilità di contagiarsi tramite una superficie contaminata dal coronavirus .

. Lo ha affermato la CDC, l’Agenzia Federale degli USA che si occupa delle raccomandazioni sanitarie.

La CDC, Centers for Disease Control and Prevention, l’Agenzia Federale Statunitense Responsabile delle Raccomandazioni Sanitarie, ha affermato che «i nostri studi recenti mostrano che il rischio di infezione da SARS-CoV-2 tramite il contatto con una superficie contaminata è basso e generalmente inferiore a 1 su 10.000».

Diversi studi hanno affermato che il coronavirus può sopravvivere fino a 28 giorni su determinate superfici come gli schermi dei dispositivi elettronici e le banconote. Il CDC ha sottolineato: «le condizioni sperimentali di questi studi non riflettono necessariamente le condizioni reali, come la quantità iniziale di virus e i fattori che possono uccidere o degradare il virus. Inoltre, non tengono conto delle inefficienze nel trasferimento del virus tra le superfici e le mani».

Il CDC ha aggiunto: «la disinfezione delle superfici ha dimostrato di essere efficace nel prevenire la trasmissione secondaria della SARS CoV-2 tra una persona infetta e altri in casa, ma ci sono poche prove scientifiche circa l’uso di routine dei disinfettanti» in luoghi come trasporto pubblico, negozi o ristoranti.