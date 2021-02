La foto è stata scattata in Alto Adige

C’è una foto, triste e tenera, che sta facendo il giro del web. Protagonista un giovane paziente in terapia intensiva, che tiene la ‘zampa’ a un grande peluche di Dumbo.

La foto è stata scattata da Andrea Pizzini, nell’ambito del progetto Wellenbrecher (frangionde in Italiano) e fa parte di un documentario sui reparti Covid in Alto Adige.

Il fotografo ha raccontato: «Ero in reparto da tutto il giorno, e mi preparavo alla notte. Lui era appena arrivato, con il suo Dumbo. Un peluche enorme, che le spondine del letto non riuscivano a contenere. Ogni tanto cadeva, ma un infermiere o un dottore erano subito pronti a rimetterglielo accanto. Nonostante turni da 12 ore, qualcuno si è fermato di più, per tenergli compagnia finché non si è addormentato».

Il ragazzo protagonista della foto ha la sindrome di down: «Non era intubato, aveva il ‘casco’ per aiutarlo a respirare. Ha dormito con il suo peluche, e così ha passato una notte tranquilla. Di giorno, ci ha salutato tutti mandando baci da lontano».

Da dove è nato il progetto del fotografo? «Da un’amica che lavora in terapia intensiva ed è stata più volte attaccata sui social. L’ hanno definita un’ attrice. A un certo punto non ci ho più visto: ho preso la macchina fotografica e sono andato in reparto».

Il fotografo ha raccontato di avere ricevuti commenti assurdi: «Mi hanno scritto che non poteva essere un paziente giovane, perché aveva dei capelli bianchi. In realtà, erano i tubicini ai quali è attaccato».