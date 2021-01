Le parole del direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute

Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, si è vaccinato oggi, lunedì 4 gennaio, all’ospedale Spallanzani di Roma contro il Covid-19.

«Mi sono appena vaccinato insieme ai medici dell’Usmaf – ha detto Rezza – È bene che tutti gli operatori sanitari si vaccinino quanto prima in modo da proteggere se stessi e allo stesso tempo proteggere le persone con cui vengono a contatto», aggiungendo che «si tratta di un comune vaccino, come ne facciamo tanti, durante la vita, una semplice punturina».

IL VIDEO:

In un video condiviso su Facebook il 2 gennaio scorso, invece, Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha affermato: «Oggi vi spiego come funziona il Vaccino per Covid-19 e perché è sicuro ed efficace».

Eccolo: