Cosa sappiamo sulla variante del Covid-19

Un medico britannico ha avvertito che la variante del coronavirus Omicron ha cinque sintomi distinti a cui bisogna prestare attenzione.

Parlando a ITV, il dottor Amir Khan li ha elencati: “Gola irritata, lievi dolori muscolari, stanchezza estrema, tosse secca e sudorazione notturna“, quella che “ti fa alzare dal letto e ti fa cambiare i vestiti”. “È importante tenere sotto controllo questi sintomi. Se vogliamo tracciare Omicron e seguire la variante in tutto il mondo, dobbiamo essere in grado di testare le persone con questi sintomi”.

I dati provenienti dal Sud Africa mostrano anche che il dolore lombare è un altro sintomo. Questi nuovi sintomi – scrive il The Sun – potrebbero significare che molte persone non sanno di essere state infettate perché una gola irritata potrebbe essere il segno di un raffreddore e altre potrebbero scambiare il mal di schiena come un dolore e un fastidio comune.

Inoltre, i dati pubblicati su 78mila casi di Omicron in Sudafrica hanno rilevato che la malattia è “più lieve”. È stato anche scoperto che Omicron sta causando il 23% in meno di ricoveri ospedalieri rispetto a Delta.

L’amministratore delegato di Discovery Health, il più grande assicuratore sanitario privato del Sudafrica, Ryan Roach, ha affermato che gli esperti hanno notato sintomi diversi durante uno studio. Ha spiegato che il sintomo più comune che i pazienti di Omicron devono affrontare è il prurito alla gola, secondo quanto riportato dal Telegraph.

Questo sintomo è di solito seguito da congestione nasale, tosse secca e dolore nella parte bassa della schiena. Da rimarcare che sia il dolore lombare che la gola irritata non sono stati segnalati come sintomi con altre le varianti del Covid-19.