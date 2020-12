Città del Vaticano ha annunciato la partenza del piano vaccinale anti Covid-19. Lo ha annunciato il sito della Santa Sede, Vatican News. L’avvio è previsto per i primi mesi del 2021.

Il piano vaccinale è stato avviato dal Fondo assistenza sanitaria e la Direzione di sanità ed igiene del Governatorato e interesserà i cittadini, i dipendenti, ma anche i familiari che godono dell’assistenza del Fas.

Andrea Arcangeli, nuovo direttore della Direzione di sanità ed igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, ha affermato: «Riteniamo che sia molto importante che anche nella nostra piccola comunità si avvii al pià presto possibile una campagna vaccinale contro il virus responsabile del Covid-19».

E ancora: «Soltanto attraverso una diffusa e capillare immunizzazione della popolazione si potranno ottenere reali vantaggi in termini di sanità pubblica per ottenere il controllo della pandemia».

Per iniziare il vaccino scelto è quello di Pfizer «che ha dimostrato di essere efficace al 95%» ed è attualmente «l’unico per il quale è in corso l’approvazione da parte delle Autorità sanitarie europee e americane». Successivamente potranno essere introdotti altri vaccini «dopo averne valutato l’efficacia e la piena sicurezza».

In Vaticano si sconsiglia, infine, la vaccinazione sotto i 18 anni: «Non sono stati ancora effettuati studi che comprendono questa fascia di età pertanto non sono stati inclusi nel programma vaccinale», ha spiegato Arcangeli, precisando inoltre che per i soggetti allergici «è sempre consigliabile una valutazione medica prima di essere sottoposti a ogni tipo di vaccinazione».