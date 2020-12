La conferenza stampa di Luca Zaia

Il Veneto è una delle poche Regioni d’Italia in cui l’indice di contagiosità (RT) è superiore a 1. E oggi ne è conferma il dato dei nuovi positivi di Covid-19 nelle ultime 24 ore: 5.098. I decessi, invece, sono stati 110. Lo ha annunciato Luca Zaia, presidente del Veneto.

Ieri, il numero dei nuovi positivi è stato di 3.883, mentre le vittime sono state 108 (dall’inizio dell’epidemia sono 3.224). Sono stati, però, anche processati 60.559 tamponi, per cui il rapporto positivi/tamponi è dell’8,41%.

Gli attulamente positivi in Veneto sono 88.132. I ricoverati totali sono 3.224. In terapia intensiva ci sono 373 ricoverati (-2 rispetto a ieri).

Ai giornalisti Zaia ha parlato anche della vaccinazione: «Noi abbiamo preso qualche milione di siringhe per il vaccino. Se servono, ce le abbiamo. La vaccinazione si fa con una gestione di una regia nazionale. Non diciamo che il Veneto fa da sé, ma ho l’ansia che manchi il martello o il chiodo. Visto che in questo Paese una volta manca uno e una volta l’altro, ci siamo mossi».

Zaia ha pure detto: «Per l’Epifania sembra che si possa avere il vaccino. A costo di farlo h/24, dobbiamo vaccinare per primi tutti gli ospiti anziani delle RSA».