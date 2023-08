Dramma a Cremona

Un tragico incidente domestico ha scosso una famiglia residente in un paese della provincia di Cremona. Un bimbo di 18 mesi è caduto battendo la testa dopo esser sfuggito alla presa della madre mentre veniva allattato. L’incidente ha causato gravi conseguenze: il piccolo è in coma ed è in pericolo di vita.

La caduta e le conseguenze

Mentre veniva allattato dalla madre, il bambino è riuscito a sfuggire alla sua presa e ha fatto una caduta accidentale. Nel tentativo di muoversi, è precipitato dalle braccia della madre e ha battuto violentemente la testa su uno dei gradini delle scale. Questo incidente improvviso ha causato lesioni serie e ha portato il bambino a cadere in uno stato di coma.

Il trasporto all’ospedale e la prognosi

Dopo l’incidente, il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La sua condizione è considerata estremamente delicata e si trova in pericolo di vita. Gli specialisti medici stanno lavorando instancabilmente per stabilizzare il suo stato e valutare le estensioni delle lesioni subite durante la caduta.

L’indagine dei carabinieri

Le autorità stanno indagando su questo tragico incidente domestico. I carabinieri sono intervenuti dopo che i genitori hanno lanciato l’allarme e hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti in casa al momento dell’accaduto. Questa procedura standard è volta a comprendere meglio la dinamica dell’incidente e a stabilire le circostanze esatte che hanno portato alla caduta del bambino.

Prevenzione e consapevolezza

Questo incidente doloroso ci ricorda l’importanza di prestare la massima attenzione e cautela quando si maneggiano i bambini, soprattutto durante attività come l’allattamento. È fondamentale creare un ambiente sicuro e controllato per prevenire incidenti del genere. Mantenere una sorveglianza costante e adottare precauzioni adeguate può contribuire a minimizzare il rischio di incidenti domestici simili.