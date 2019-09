Invitati Anas, Integra, Cmc e creditori

Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giancarlo Cancelleri, ha convocato per domani nella sede del Ministero dei Trasporti un tavolo tecnico sulla crisi dei cantieri siciliani della Agrigento-Palermo e della Agrigento-Caltanissetta. Lo si legge in una nota del Dicastero. Cancelleri, oltre ai tecnici del ministero, ha invitato al tavolo i dirigenti di Anas, Integra e Cmc e i rappresentanti del comitato dei creditori Cmc.

“Sono determinato a risolvere presto crisi come queste in cantieri di opere fondamentali per lo sviluppo infrastrutturale del territorio italiano – ha affermato il vice ministro siciliano -. Anche il Ministro De Micheli ha mostrato grande attenzione e sono certo che questo Governo troverà una soluzione definitiva”.