Le parole della leader di Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, dopo le comunicazioni di Mario Draghi al Senato, ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook.

Meloni ha affermato: ” Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del PD. Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d’Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito“.

E Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, su Twitter ha scritto: “Ho sempre avuto rispetto per il Presidente Draghi, come sa lui stesso, e proprio per questo vorrei dirgli che la frase ‘Me lo hanno chiesto gli italiani’ è nello stile di ‘datemi i pieni poteri'”.

Infine, Ignazio La Russa, senatore di FdI, al Tg3 ha detto: “Questo sistema è arrivato al punto che un presidente del Consiglio non è più libero nemmeno di dare le dimissioni. Sono riusciti, con la forza di questo sistema, a costringerlo a fare marcia indietro”. I toni di Draghi? “Sono toni: ‘così è se vi piace, se non vi piace fatti vostri’. Una sorta di dito nell’occhio ma con garbo”, ha commentato La Russa.