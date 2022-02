Altri 3mila soldati statunitensi in Polonia

Cresce la tensione tra Russia e l’Occidente, soprattutto dopo l’invito di Joe Biden agli americani di lasciare subito il Paese, seguito a ruota da Corea del Sud, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Montenegro ed altri.

L’Ucraina, dal canto suo, ha esortato i propri cittadini a mantenere la calma, evitando di farsi prendere dal panico per il timore che, per l’invasione russa, possa essere una questione di ore. Il ministero degli Esteri di Kiev, in una nota, ha affermato: “Al momento, è di fondamentale importanza mantenere la calma, tenere compatto il Paese, evitare azioni destabilizzanti e quelle che seminano il panico”.

Tuttavia, l’ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, ha dichiarato che “le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan sono allarmistiche”, ovvero che Mosca sarebbe pronta ad attaccare anche durante questo week-end. ” Non c’è nessuna prova che Mosca voglia attaccare durante o dopo le Olimpiadi”. “Frasi del genere non esprimono altro che il desiderio dell’amministrazione Usa di portare al massimo la propaganda contro il nostro Paese. Washington continua a parlare di attacco imminente, senza fornire dettaglia”, ha aggiunto.

Però, la Russia ha cominciato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev, come annunciato dal Ministero degli Esteri di Mosca in una nota ma con questa motivazione: “Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina”.

Si è appreso, infine, che gli Stati Uniti d’America invieranno altri 3 mila soldati in Polonia. Lo ha detto il ministro della Difesa della Polonia, Mariusz Blaszczak. “Ho parlato con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd J. Austin III, e siamo pronti a ricevere le truppe statunitensi in territorio polacco. La NATO è unita nel fornire sicurezza al suo fianco orientale”.