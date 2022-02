Le conseguenze economiche della crisi ucraina

Ieri, sulla scia dell’invasione russa del Donbass, in Ucraina dell’Est, i prezzi del petrolio sono saliti al livello più alto dal 2014 e, come conseguenza, potrebbe aumentare il costo della benzina.

“Il benchmark petrolifero internazionale è aumentato del 2,6% a $ 97,84, perché i commercianti hanno calcolato la possibilità di un’interruzione dell’approvvigionamento dalla Russia dopo che Putin ha ordinato ai suoi militari di entrare nelle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk controllate dai ribelli”, ha affermato il Financial Times.

“Il prezzo del greggio Brent si è avvicinato alla soglia dei 100 dollari al barile martedì prima di scendere a circa 97 dollari al barile, con un aumento del 2%. Il West Texas Intermediate è stato scambiato a quasi $ 94,00 al barile, con un aumento di circa il 3%”, ha riferito il New York Times. L’ultima volta che i prezzi del greggio hanno raggiunto un livello così alto è stato nel 2008, quando il prezzo di un barile di petrolio ha raggiunto $ 147. Norbert Rücker, analista di Julius Baer, ha spiegato: “Dato l’umore prevalente, i prezzi del petrolio potrebbero molto probabilmente salire a tre cifre nel breve termine”.

Da rimarcare, poi, lo stop tedesco alla certificazione di Nord Stream 2, il gasdotto che, attraverso il Mar Baltico, trasporta direttamente il gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, passando per la Germania: “Ora tocca alla comunità internazionale reagire a questa zione unilaterale, incomprensibile e ingiustificata del presidente russo”, ha detto il cancelliere Olaf Scholz, aggiungendo che è necessario “inviare un chiaro segnale a Mosca che tali azioni non rimarranno senza conseguenze”.

The Balance, a tal proposito, ha spiegato: “Poiché i prezzi del petrolio cambiano ogni giorno, anche i prezzi del gas sono costantemente fluttuanti. Il resto del prezzo del gas si basa sui costi di raffineria e distribuzione, sui profitti aziendali e sulle tasse statali e federali. A dicembre 2021, circa il 53% del prezzo totale della benzina normale era il prezzo del petrolio greggio. Il West Texas Intermediate è il petrolio greggio utilizzato come punto di riferimento nel prezzo del petrolio negli Stati Uniti. Sulla base di questo benchmark, i prezzi del greggio sono aumentati e diminuiti drammaticamente più volte dalla crisi finanziaria del 2008”.

Infine, Bastien Drut, capo stratega macro tematico di CPR Asset Management, ha commentato: “Una delle pochissime cose definitive che possiamo osservare da questa crisi è che i prezzi dell’energia stanno aumentando. Anche se non ci sarà un’ulteriore escalation in Ucraina, la conseguenza principale sarà l’aumento dell’inflazione”. Fonte: DailyWire.com.