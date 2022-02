Le ultime sulla crisi

La Russia ha espulso il vice ambasciatore degli Stati Uniti d’America a Mosca. Bart Gorman, portavoce del Dipartimento di Stato americano, ha parlato di decisione “senza motivo” e di “escalation”.

”L’azione della Russia non è stata provocata”, ha aggiunto il funzionario. ”Chiediamo alla Russia di porre fine alle sue infondate espulsioni di diplomatici e personale statunitensi e di lavorare in modo produttivo per poter ricostruire le nostre missioni. Ora più che mai è fondamentale che i nostri paesi dispongano del personale diplomatico necessario per facilitare la comunicazione tra i nostri governi”, ha proseguito.

Antony Blinken, segretario di stato USA, parlando al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a New York, ha affermato: “La Russia intende inventare un pretesto per il suo attacco” dell’Ucraina, “non sappiamo esattamente che forma assumerà. Potrebbe essere un attacco terroristico inventato dentro la Russia, la scoperta inventata di una fossa comune, un finto attacco con droni contro civili o un attacco finto o addirittura uno reale usando armi chimiche“.

Blinken ha, infine, sfidato Mosca: “annunci oggi che non invaderà l’Ucraina” e “poi dimostrarlo, rimandando indietro le sue truppe, i carriarmati, i suoi aerei, e mandando i suoi diplomatici al tavolo dei negoziati”. Inoltre, ha proposto, per la prossima settimana, un incontro a Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo.