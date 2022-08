È successo in Croazia

Un grave incidente stradale mortale si è verificato intorno alle 5:40 di stamattina, sull’autostrada A4 Varaždin-Zagabria, in Croazia. Un pullman, con targa polacca, è finito fuori strada.

Il bilancio momentaneo è pesantissimo: 12 morti, di cui 11 sono morti sul posto e uno in un ospedale di Zagabria.

Secondo quanto riferito, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il personale dell’ambasciata polacca a Zagabria hanno confermato che l’autobus era diretto a Medjugorje, famoso luogo di culto. Stando alle prime informzioni dei media croati, i feriti sono 31, di cui 25 in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto al 62° chilometro dell’autostrada tra Jarek Bisaški e Podvorec, in direzione Zagabria. Non è nota la causa dell’incidente anche se non si esclude il colpo di sonno di uno dei due autisti. A bordo c’erano, in totale, 43 persone. Il pullman era partito da una cittadina nei pressi di Varsavia.

Si tratta di uno dei più gravi incidenti stradali nella recente storia della Croazia.