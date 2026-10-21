L'itinerario

Centodiciannove notti in mare e a terra, cioè circa quattro mesi lontano da casa. Si passa dalle spiagge di Rio de Janeiro ai fiordi della Nuova Zelanda, dal porto di Sydney ai templi di Giava. È il giro del mondo in crociera che MSC Crociere ha messo in calendario per l’inizio del 2029, a bordo della MSC Magnifica. Le prenotazioni sono già aperte. L’itinerario tocca 21 Paesi e cinque continenti.

Giro del mondo in crociera: da dove si parte e quanto dura

La partenza è fissata all’inizio di gennaio 2029 dal Mediterraneo. Come riporta SiViaggia, ci si può imbarcare in quattro porti:

Civitavecchia , per Roma, il 4 gennaio;

, per Roma, il 4 gennaio; Genova , il 5 gennaio;

, il 5 gennaio; Marsiglia , il 6 gennaio;

, il 6 gennaio; Barcellona, il 7 gennaio.

Il viaggio dura 119 notti, con 44 destinazioni e 15 escursioni a terra incluse. Alla fine la nave rientra nel Mediterraneo.

Le tappe: dall’Atlantico al Pacifico

Il viaggio comincia verso sud, con le prime soste in Marocco e a Capo Verde. Poi si attraversa l’Atlantico verso il Sud America: Rio de Janeiro, Buenos Aires e Ushuaia, all’estremità della Terra del Fuoco, con il Canale di Beagle e la Patagonia. Superato il continente, la rotta risale fino a Valparaíso, in Cile.

Da lì inizia la traversata del Pacifico. Si toccano:

le isole Pitcairn ;

; la Polinesia francese ;

; le Samoa americane ;

; Lautoka, nelle isole Figi.

Nuova Zelanda e Australia, il cuore del viaggio

In Nuova Zelanda la nave entra nel Milford Sound, nel Parco nazionale di Fiordland, e fa tappa a Timaru. Segue la parte più lunga del viaggio, in Australia: Tasmania, Sydney, Melbourne, Kangaroo Island, Adelaide, Fremantle e Perth, Broome e Darwin, nel nord del Paese.

Secondo TravelNoStop, le soste con pernottamento sono nove, tra cui Rio de Janeiro, Ushuaia, Sydney, Fremantle e Singapore. A Sydney è prevista anche un’escursione sul Sydney Harbour Bridge, fino a 134 metri di altezza. Alcune tappe sono nuove per il giro del mondo della compagnia: Lautoka, Timaru, Kangaroo Island, Broome, Darwin e la sosta notturna a Fremantle.

Dall’Indonesia al ritorno nel Mediterraneo

La via del ritorno passa per l’Indonesia, con Bali, Lombok e Giava, dove è prevista la visita al tempio di Borobudur. Poi si fa tappa a Singapore, in Thailandia e in Sri Lanka. Prima di rientrare nel Mediterraneo, le ultime soste sono in Giordania ed Egitto.

Quattro mesi a bordo: cosa c’è sulla nave

MSC Magnifica è stata rinnovata da poco, con l’aggiunta dell’area MSC Yacht Club. A bordo ci sono ristoranti, bar, spazi benessere, spettacoli teatrali, musica dal vivo e attività legate alle destinazioni del viaggio. Nella quota è compreso il pacchetto bevande ai pasti. Le prenotazioni si fanno sul sito ufficiale della compagnia; i prezzi non sono stati resi noti nelle fonti consultate.