Incidente sul lavoro a Firenze

Stamattina, venerdì 16 febbraio, c’è stato un crollo in un cantiere a Firenze, in via Mariti, dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento.

Il bilancio è di tre operai morti, tre estratti vivi e altri risulano dispersi. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato.

L’incidente è avvenuto in un grande cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga, nell’ area dell’ex Panificio militare. In totale, sarebbero otto le persone coinvolte.

Eugenio Giani, presidente della Regione Tocana, ha fatto sapere: “. “Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Forza”.

I tre operai estratti vivi sono stati portati all’ospedale di Careggi: due in codice rosso e uno in giallo.

I vigili del fuoco hanno parlato “di un importante crollo dei piloni principali”.