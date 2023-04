Via libera con 221 voti

Dopo la ‘figuraccia’ di ieri, l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, a maggioranza qualificata, la risoluzione di maggioranza sullo scostamento del pareggio di bilancio. I voti a favore sono 221 stati, 116 i contrari. Ieri i voti a favore erano stati 195, di cui uno del Terzo Polo. La maggioranza ha recuperato, quindi, 27 voti.

La Camera ha anche approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023. Con 221 voti a favore e 115 contrari è passata la risoluzione di maggioranza che dà il via libera al documento.

Le reazioni del ministro Giorgetti e della segretaria del PD Schlein

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha commentato: “‘In aula è andata bene ma fuori dall’aula, dove si lavora e si produce, è andata meglio”, riferendosi alle proiezioni dell’Istat per il 2023 stimano una crescita del PIL dell’1,8%.

Nuovo attacco, invece, da Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico: “Siamo stati costretti a tornare in Aula, per far rientrare tutti i deputati e le deputate della maggioranza, dopo il grave fatto di sciatteria di ieri che ha visto la maggioranza andare sotto su una votazione fondamentale come quella del DEF e dello scostamento, un documento di previsioni molti importanti per imprese e famiglie”.

“Episodio che dimostra ulteriormente che non sono pronti come dicevano di essere e che rischiano di minare la credibilità del Paese. Una giornata di forzature. Noi andremo avanti a ricordare quali sono le prerogative legittime delle opposizioni, consapevoli del nostro ruolo”, ha aggiunto la Schlein.