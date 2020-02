Diecimila mila i visitatori che hanno riempito di sorrisi e strette di mano lo stand più grande della manifestazione, con 850 metri quadrati allestiti all’insegna della più alta tecnologia, fusa con la raffinata tradizione, per vivere delle straordinarie esperienze immersive nel patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell’Isola, sempre più amata a livello mondiale.

Un grande risultato, frutto del lavoro sinergico e stimolante degli assessorati al Turismo, Attività produttive, Beni culturali e dell’identità siciliana, oltre all’Istituto per l’incremento ippico, che hanno portato a fieramilanocity uno spaccato delle loro straordinarie realtà.

“Nei prossimi anni, intendiamo superare le 30 milioni di notti in Sicilia – ha affermato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina – e fare perno sulla ‘diversa stagionalità’. Punteremo sulla valorizzazione dei grandi eventi e degli itinerari che sono stati presentati alla BIT. È un paradosso che nella nostra regione, con il suo clima e le sue peculiarità, il turismo si limiti al periodo che va da novembre a marzo. A tal proposito, ci stiamo impegnando affinché l’Isola diventi sempre più fruibile e facile da raggiungere, infatti l’aeroporto di Trapani e quello di Comiso, hanno ampi margini di crescita proprio come quello di Catania e di Palermo, permettendoci di rappresentare una delle destinazioni più ambite del Mediterraneo”.

Un obiettivo comune e vicino per il governo regionale, unito ai Comuni, ai distretti turistici e alle isole minori, che sono intervenuti durante la kermesse per mostrare tutta la determinazione, attraverso delle iniziative uniche avviate in ambito nazionale.

Chiude con un successo, con oltre 8 mila piatti servizi, anche l’area dei cooking show, diretta dallo chef stellato Seby Sorbello, da cui ogni giorno sono promanati invitanti odori, che hanno “profumato di Sicilia” tutti padiglioni della manifestazione e deliziato i visitatori con le prelibatezze esposte sul tavolo dei sapori. Dalle busiate alla trapanese, alle pennette all’Eoliana; fino ai sedanini con fonduta di ragusano con pistacchio di Bronte sono state molto apprezzate, insieme alla spremuta d’arancia rossa.

Riflettori perennemente puntati sul consorzio cioccolato di Modica IGP, che ha fatto gustare a tutti il prodotto tipico di una terra tutta da scoprire, attraverso il loro “tesoro zuccherato”.

Accoglienza e condivisione si sono confermati i punti forti della Regione, nel cui spazio, magnetica è stata la piramide di sale che ha fatto rivivere i mitologici viaggi fatti attraverso il mar Mediterraneo. Una Sicilia generosa che “si è offerta”, ogni visitatore ha portato con sé un pezzo di questa meravigliosa terra: piccoli “ricordi” di sale, simbolo di nuove sinergie.

Esclusiva l’esposizione del Museo archeologico di Gela di preziosissimi elementi del V secolo tra bassorilievi e vasi, a riprova della radicata tradizione equestre dell’isola, ma anche la variopinta rivisitazione del Satiro danzante di Mazzara del Vallo, con 20 teste in stile pop-art.

Una confermata certezza è stata la famiglia Napoli, che, anche in questa edizione, ha dato ampio risalto all’opera dei Pupi Siciliani, patrimonio Unesco, e che ha messo la propria arte costantemente al servizio della promozione turistica con esibizioni e mostrando le tecniche di produzione dei burattini con i loro caratteristici elmetti.