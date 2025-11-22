La storia dall'Australia

Sarah Lloyd, 25 anni, vive nel Queensland e ha raccontato al Daily Mail la sua dipendenza dalla Diet Coke. Una spesa mensile da capogiro e abitudini alimentari fuori dal comune.

Quanto spenderesti al mese per una bibita? Per Sarah Lloyd, 25 anni, la risposta è sorprendente: oltre 3.000 dollari (circa 2.800 euro) ogni mese, solo per la Diet Coke (la Coca Cola Light). La giovane, nata a Melbourne e oggi residente sulla Gold Coast, in Queensland, ha raccontato al Daily Mail Australia la sua particolare dipendenza da questa bevanda gassata senza zucchero.

Tre bottiglie al giorno, ogni giorno

Sarah è una creator di contenuti per adulti su OnlyFans e ha spiegato di bere fino a tre bottiglie di Diet Coke al giorno. “Verso la prima bottiglia alle 6 del mattino”, racconta, “quindi bevo più di 1.000 bottiglie all’anno. In totale spendo circa 3.000 dollari al mese (circa 2.800 euro)”.

La passione per la Diet Coke nasce, secondo Sarah, durante i suoi anni da ricercatrice scientifica: “Mi svegliavo alle 4:30 e lavoravo fino alle 20. Avevo bisogno di caffeina, ma il caffè mi dava troppo nervosismo. Non mi piace proprio”.

“Come chi beve caffè, ma mi nascondo dal medico”

Nonostante le critiche di amici e familiari, Sarah non vede nella sua abitudine nulla di troppo anomalo: “I miei amici e la mia famiglia odiano questa dipendenza. La odiano davvero. Ma tutti loro bevono caffè”. Tuttavia, confessa di non aver mai parlato al suo medico di questa abitudine.

Recentemente, ha provato a rinunciare alla Diet Coke per sei settimane. “Ero infelice. Mi mancava. Mi piace davvero il gusto dolce e frizzante. Certo, quando non la bevo dormo meglio: la caffeina peggiora il mio sonno”.

Una dipendenza tira l’altra: la frutta

Ma la Diet Coke non è l’unica abitudine estrema nella vita di Sarah. La giovane racconta anche di consumare quantità molto elevate di frutta ogni giorno, tanto da non riuscire a quantificare la spesa settimanale: “È difficile anche per me comprendere quanto spendo”.

In una giornata tipo, racconta, ha mangiato: “Due vaschette di mirtilli, una di lamponi, un quarto di anguria, melone, uva e mango”. E aggiunge con un sorriso: “Anche la mia famiglia pensa che sia pazzesco, e in effetti lo è”.

Una spesa annua da 34.000 euro

Sommandole, le spese legate alle sue abitudini alimentari portano Sarah a spendere circa 36.500 dollari all’anno (pari a circa 34.200 euro). Un importo che molti potrebbero considerare eccessivo, ma che per lei è semplicemente parte della quotidianità.

“Mi capita di guardare un enorme piatto di frutta davanti a me, mangiarlo tutto, e pensare: wow, è impressionante che io abbia mangiato tutto questo”.

Da scienziata a star di OnlyFans

Sarah non è solo una ragazza con abitudini alimentari insolite. Dietro la sua figura pubblica c’è una formazione scientifica solida: è laureata in anatomia e biochimica e ha anche pubblicato studi scientifici.

Oggi ha abbandonato il mondo accademico e si dedica a tempo pieno alla creazione di contenuti su OnlyFans, dove ha costruito un business molto redditizio. Secondo quanto dichiarato, guadagna tra i 100.000 e i 150.000 dollari americani al mese (tra circa 93.000 e 140.000 euro al mese), grazie ai suoi video ispirati al mondo del fitness e dei motori.

Con oltre 95.600 follower su Instagram e una presenza attiva anche sulla piattaforma OFTV, Sarah Lloyd è diventata un volto noto nell’ambiente social australiano.

Lo sapevi che…?

La Diet Coke, pur essendo senza zucchero, contiene circa 46 mg di caffeina per lattina, quasi quanto un espresso.

Secondo l’OMS, il consumo eccessivo di bevande dietetiche può alterare il gusto e aumentare il desiderio di cibi dolci.

Un consumo giornaliero di tre bottiglie di bibita equivale a oltre 1.000 litri all’anno.

Il consumo eccessivo di frutta, pur essendo salutare in quantità moderate, può comportare un eccesso di zuccheri naturali (fruttosio).

FAQ – Domande frequenti

Quanto spende Sarah Lloyd al mese per la Diet Coke?

Circa 3.000 dollari (circa 2.800 euro), per tre bottiglie al giorno.

Sarah beve anche caffè?

No, dice di non amarlo perché le provoca troppa caffeina. La Diet Coke è la sua alternativa.

Consuma anche altri alimenti in eccesso?

Sì, dice di mangiare grandi quantità di frutta ogni giorno, con una spesa settimanale difficile da quantificare.

Che lavoro fa oggi Sarah Lloyd?

È una creator di contenuti su OnlyFans e OFTV, dove condivide video ispirati al fitness e ai motori.

Che formazione ha?

È laureata in anatomia e biochimica e ha lavorato come scienziata prima di entrare nel mondo digitale.