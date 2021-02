Le parole della leader di Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervenendo al TG3, ha affermato: «La maggioranza che sosterrà Mario Draghi e sinistramente la maggioranza che sosteneva Conte, è difficile ricostruire l’Italia con gli stessi che l’hanno distrutta. Ciò non toglie che se l’Italia intenderà cambiare passo rispetto a Conte, le nostre proposte ci saranno anche dall’opposizione».

La deputata ha poi detto: «Berlusconi mi conosce abbastanza bene da sapere che quando sono convinta di qualcosa è difficile farmi cambiare idea. Ciò non toglie che io comprendo la posizione dei miei alleati. Posso non condividere le scelte fatte dagli altri ma le comprendo e chiedo rispetto per le scelte di FDI».

La presidente di FDI ha anche detto di non aver sentito o visto ieri Berlusconi che, secondo indiscrezioni, si sarebbe offerto di convincere l’ex ministro a ritornare sui suoi passi riguardo il no al governo Draghi.

E su Matteo Salvini che ha parlato a nome del centrodestra? «Lo considero un lapsus, il suo… Salvini sa ovviamente che il centrodestra non si racchiude in coloro che hanno scelto di tornare al governo col PD e con M5S. C’è anche l’opzione di un’opposizione collaborativa e credo che il centrodestra rimarrà compatto. E quando tornerà la democrazia in Italia, governeremo questa Nazione insieme».