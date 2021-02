I mortali è il primo album di Dimartino e Colapesce.

I due cantautori siciliani rappresentano le migliori penne della nuova generazione musicale venuta fuori dopo Carmen Consoli e Moltheni, per citarne due, e non a caso proprio la cantantessa è presente in Luna Araba, uno dei singoli che hanno anticipato l’uscita del disco.

Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, prima di I Mortali, avevano già collaborato come autori per altri artisti firmando vari brani di successo ma questo album rappresenta una forma di liberazione. Come spiega lo stesso Colapesce scrivere per altri ti porta a fare un lavoro di sartoria per cucire i vocaboli giusti addosso a chi dovrà interpretarli mentre scrivere per sé stessi ma soprattutto di sé stessi è tutt’altra cosa.

Una forma di liberazione ma anche di unione rappresentata da questi dieci brani che trasudano esperienze siciliane da ogni poro. La malinconia che tutte le popolazioni vicine al mare si portano dietro, contrariamente agli stereotipi che le vorrebbero solari e gioiose (vedi anche la discografia di un altro siciliano Nicolò Carnesi).

I Mortali Tracklist :

A1. Il prossimo semestre

A2. Rosa e Olindo

A3. Luna Araba (feat. Carmen Consoli)

A4. Le Cicale

A5. Parole d’acqua

B1. Raramente

B2. L’ultimo giorno

B3. Noia mortale

B4. Adolescenza nera

B5. Majorana