Le parole del presidente del Consiglio dei Ministri dopo l'incontro con Mattarella

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla crisi di governo, si è fermato con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

Il premier ha detto: «Confido che tutti ci si possa ritrovare attorno a un tavolo, se c’è la volontà e la disponibilità a confrontarsi in modo leale e costruttivo».

Poi, alla domanda se ci saranno le dimissioni in caso di addio di Italia Viva al Governo, Conte ha affermato: «Io mi auguro non ci si arrivi anche perché già in questi giorni sto lavorando per definire una proposta per una patto di legislatura, un patto di fine legislatura».

Infine, a proposito del colloquio con Mattarella: «Abbiamo parlato dello stato di salute della coalizione e dei prossimi passaggi. Stasera in Consiglio dei ministri ci sarà lo stato d’emergenza e un decreto per rendere il Paese più resistente e resiliente, perché davanti a noi ci sono variabili molto insidiose» in riferimento all’emergenza Covid-19.