Il campione di hurling irlandese ha ingannato amici, parenti e sostenitori fingendo di essere malato. Raccolti quasi 400mila euro con una messinscena: ora dovrà scontare cinque anni e mezzo di carcere.

Era uno dei nomi più rispettati nello sport irlandese. Un volto noto, una leggenda dell’hurling, ammirato dentro e fuori dal campo. E proprio su quella reputazione costruita in anni di successi, DJ Carey, oggi 57enne, ha fatto leva per orchestrare una truffa lunga otto anni, fingendosi gravemente malato di cancro per ottenere denaro. Lunedì, il tribunale di Dublino lo ha condannato a cinque anni e mezzo di carcere per frode.

Una truffa fondata sulla fiducia

Tra il 2014 e il 2022, DJ Carey — vincitore di cinque titoli All-Ireland e più volte premiato con l’All-Star Award — ha contattato parenti, amici, colleghi e sostenitori raccontando di essere malato di cancro e bisognoso di fondi urgenti per sostenere le cure mediche, dichiarando in molti casi di trovarsi in cura a Seattle, negli Stati Uniti.

La sua messinscena era così ben costruita — quanto rudimentale nei dettagli — da risultare credibile a molti. In un caso, inviò una foto che lo ritraeva disteso su un letto con un cavo per iPhone inserito nel naso, spacciandolo per un tubo dell’ossigeno. Un’immagine semplice, ma capace di suscitare compassione.

Quasi 400.000 euro raccolti con l’inganno

La frode ha coinvolto 22 persone e ha fruttato a Carey circa 350.000 sterline, pari a quasi 400.000 euro. Tra le vittime, anche Denis O’Brien, noto imprenditore tra i più ricchi d’Irlanda, che ha donato 109.000 sterline convinto della genuinità dell’appello. Ma nella lista figurano anche un cugino, colleghi e persone che lo avevano conosciuto come simbolo sportivo, spinti dal desiderio di aiutare chi credevano fosse in pericolo di vita.

A qualcuno aveva raccontato di essere coinvolto in una causa legale per negligenza medica, attribuendo la malattia fittizia a un errore ospedaliero. A tutti prometteva aggiornamenti e, talvolta, rassicurazioni sul trattamento.

Il crollo finanziario e la confessione

I fatti si sono svolti in un momento difficile per l’ex sportivo. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Carey ha affrontato gravi problemi economici e personali. L’indagine ha rivelato che si trovava in una profonda crisi finanziaria, che lo avrebbe spinto a ricorrere a questo sistema fraudolento per sopravvivere. Si è dichiarato colpevole nell’estate del 2025, quando ormai le prove erano evidenti. A oggi è riuscito a restituire solo 38.000 sterline del totale ricevuto.

Il giudice: “Ha sfruttato la buona fede delle persone”

Nel corso della sentenza, il giudice ha sottolineato come DJ Carey abbia agito come un truffatore, facendo “appello alla debolezza umana” e sfruttando il proprio nome per ingannare le persone. “Le vittime erano persone di buon carattere, che volevano solo aiutare chi credevano fosse in difficoltà”, ha dichiarato.

La condanna di cinque anni e mezzo arriva dopo che il procedimento è stato rinviato per motivi di salute: Carey, secondo la difesa, ha affrontato un intervento chirurgico per un problema cardiaco, e al momento della sentenza si trovava ricoverato in ospedale.

Pur riconoscendo che l’ex atleta ha oggi effettivi problemi di salute, il tribunale ha giudicato inaccettabile l’uso strumentale della malattia in passato per ingannare il prossimo.

Lo sapevi che…?

L’hurling è uno degli sport più antichi del mondo, praticato in Irlanda da oltre 3.000 anni.

DJ Carey ha vinto 5 titoli All-Ireland con la contea di Kilkenny ed è stato più volte inserito nella selezione All-Star.

Alcuni donatori truffati erano convinti che Carey fosse in cura negli Stati Uniti, in strutture oncologiche specializzate.

Una delle prove decisive è stata la foto con un cavo iPhone nel naso, inviata per simulare un ricovero ospedaliero.

Il tribunale ha riconosciuto che l’ex atleta soffre davvero di problemi cardiaci, ma ha escluso che questo possa giustificare l’inganno premeditato.

