La Camera dei Deputati ha approvato il DL Lavoro. I voti favorevoli sono stati 154, 82 i contrari, 12 gli astenuti. Il decreto diventa così legge.

Vediamo le novità

PROROGA DELLO SMART WORKING

Proprogato il lavoro agile per i dipendenti pubblici fragili e per i dipendenti privati (sia per i fragili che genitori con figli under 14). Per i primi, la misura – in scadenza al 30 giugno – è allungata al 30 settembre; per il lavoro privato fino al 31 dicembre.

MODIFICATA LA SCALA DI EQUIVALENZA

Modificata la scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione, per determinare l’importo dell’Assegno di inclusione, destinando maggiori risorse ai componenti adulti in condizione di grave disagio bio-psico-sociale. Si è stabilito inoltre che le donne vittime di violenza possano costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Adi. Inoltre, è stato deciso che nell’ambito del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, necessario per il godimento dell’Assegno di inclusione, si potrà prevedere “l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche”. Potrà valere, ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei patti per l’inclusione sociale, la partecipazione ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza negli stessi ambiti di intervento.

RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALI ENTRO 12 MESI

Via libera alla possibilità di rinnovare i contratti a termine senza causali all’interno di 12 mesi. Il DL approvato da Palazzo Chigi aveva stabilito che un contratto a tempo determinato, entro i 12 mesi, poteva essere rinnovato solo in presenza di causali, mentre poteva essere prorogato liberamente entro il primo anno, ma successivamente con le causali.

OFFERTA CONGRUA A FAMIGLIA CON FIGLI UNDER 14 NON OLTRE GLI 80 KM DA CASA

Cambiati i parametri per definire un’offerta di lavoro congrua per i beneficiari dell’Assegno di inclusione in un nucleo familiare dove sono presenti figli under 14. In caso di proposta a tempo indeterminato, l’offerta sarà ritenuta congrua se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Per i nuclei con figli under 14, quindi, non si applicherà la previsione in base alla quale in caso di offerta di lavoro a tempo indeterminato non si applicano limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale.

5 MILIONI A FONDO SOSTEGNO DELLE VITTIME DEGLI INFORTUNI

Rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di 5 milioni del 2023.

NORMA DI RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Via libera alla possibilità per artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps di ricostruire la propria posizione contributiva a seguito dello stralcio in base alla legge di Bilancio 2023. Questa aveva stabilito che l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Con un emendamento approvato in 10a commissione al Senato al DL Lavoro i lavoratori interessati potranno chiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda saranno definiti dall’Inps. La norma si applica anche ai debiti, sempre fino al 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 200 fino al 31 dicembre 2010 stralciati in base al DL Fisco del 2018.

DETASSAZIONE DEI NOTTURNI-FESTIVI IN ALBERGHI

Detassato il lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Le maggiorazioni per i dipendenti delle imprese alberghiere per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno e nelle festività “sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%”.

La misura si applicherà a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell’anno precedente.

20 MILIONI PER IL PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI

Nuove risorse da destinare al prepensionamento per le imprese del settore dell’editoria. Lo prevede un emendamento della relatrice, Paola Mancini (FdI) presentato al DL Lavoro. Nello specifico, sono stanziati 1,2 milioni per il 2023, 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni per il 2028.