Le ultime sulle condizioni di salute di Trump

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, positivo al Covid-19, è stato ricoverato al Walter Reed Medical Center, trasferito a bordo dell’elicottero presidenziale Marine One. Trump sarà sottoposto a un trattamento sperimentale (Regeneron) e resterà in ospedale per alcuni giorni.

Tuttavia, Sean Conley, medico della Casa Bianca, ha affermato che Trump starebbe assumendo l’antivirale remdesivir, autorizzato il maggio scorso dallo stesso presidente, già usato con successo contro il virus Ebola. Inoltre, «sta riposando bene» e «non ha bisogno di ossigeno supplementare».

Però, stando ad alcune fonti anonime dell’amministrazione statunitense, citate da CNN e NBC News, il presidente sarebbe «molto stanco, molto affaticato e con qualche difficoltà a respirare». Secondo un’altra fonte, Trump «per ora sta bene, ma la nostra paura è che le cose possano cambiare rapidamente».

Il presidente degli USA, però, ha rassicurato su Twitter: «Va tutto bene, penso! Grazie a tutti. AMORE!!!».

ALTRI POSITIVI NELLO STAFF DEL PRESIDENTE

Anche la ex consulente presidenziale Usa, Kellyanne Conway, ha annunciato via Twitter di aver ricevuto una diagnosi di positività al COVID-19, dopo essersi sottoposta al test. Ed è positivo anche Bill Stepien, direttore per la campagna presidenziale per la rielezione. Stepien sta avendo «sintomi di una media influenza».

GLI AUGURI DALLA CINA PER TRUMP

Si segnala, poi, il messaggio d’auguri, tramite Twitter, di Cui Tiankai, ambasciatore cinese a Washington: «I miei migliori auguri al presidente Donald Trump e alla first lady Melania per una rapida e piena guarigione».

Infine, nella tarda serata di ieri da Pechino la responsabile del Dipartimento informazione del ministero degli Esteri, Hua Chunying, si è detta «rattristata» dalla notizia del presidente americano e della first lady positivi al Covid-19. «Spero si riprendano presto entrambi e stiano bene», ha aggiunto Hua dopo ore di silenzio da parte del governo di Pechino, spesso accusato da Trump di avere nascosto informazioni sulla pandemia.