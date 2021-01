La donna in lacrime in aeroporto

Una sostenitrice di Donald Trump che, stando a quanto riportato su Unilad, ha partecipato ai disordini al Campidoglio di Washington, è scoppiata in lacrime all’aeroporto dopo essere stata cacciata da un aereo di linea. La donna, infatti, è stata inserita in una no-fly list (lista di non volo) insieme ad altre persone che hanno preso parte alla protesta.

In un filmato si vedono anche alcuni passeggeri che esultano mentre la donna viene allontanato dall’aereo e si lamentava del mancato rispetto della libertà di parola. In un altro video, invece, si vede la donna in aereo, insieme ad altri sostenitori di Trump, espulsi dal volo.

In quest’ultimo filmato un uomo dice: «Hanno preso fuori a calci queste persone dall’aereo perché sostengono il presdiente Trump». Un altro dice: «Donald Trump è il più grande presidente che questo Paese abbia mai avuto». E poi c’è chi si lamenta di essere stato etichettato come un «terrorista» e che le autorità vogliono «rovinare la sua vita».

Il divieto di volo è partito dopo la richiesta di Bennie G. Thompson, presidente del Comitato della Camera per la sicurezza interna.