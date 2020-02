A Firenze

Giallo a Firenze. Una donna è stata trovata morta stamattina, mercoledì 19 febbraio, in una camera d’albergo nel centro città. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri con la scientifica ed Ester Nocera, sostituto procuratore. L’albergo è a due stelle e si trova in via San Zanobi.

Si è appreso successivamente che la donna, 51 anni, alloggiava in camera con un uomo, al momento irreperibile. Il cadavere è stato ritrovato intorno alle 10 da un dipendente dell’albergo.

Tra le ipotesi più accreditate dagli inquirenti c’è l’omicidio perché sul corpo della donna, una turista tunisina, sono stati ritrovati alcuni segni sul collo. In base alle testimonianze raccolte, poi, la donna non avrebbe mai lasciato la stanza, al contrario dell’uomo che lo avrebbe fatto più volte.

La pm Nocera, titolare delle indagini, ha disposto l’autopsia sul cadavere per chiarire la natura dei segni presenti alll’altezza del collo.