E’ finita questa breve ondata di maltempo che ha portato piogge e acquazzoni. Da domani con una tendenza che dovrebbe prolungarsi per tutto il weekend avremo belle giornate estive dove le temperature si assesteranno più su valori stagionali, fuori almeno per ora, da nuove cicloni e ondate di calore.

Domani si registrerà qualche nuvola passeggera ma che non darà esito ad alcun fenomeno di piogge. Temperature in lieve aumento, venti anche moderati tra NE e NO con mari mossi.