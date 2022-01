La diretta

Minuto per minuto, tutte le notizie sull’elezione del nuovo Presidente della Repubblica:

14.15 – Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle: “Nessuno si permetta di dire che il Movimento dice no a Draghi. Il Movimento dice sì a Draghi, lo ha fatto quasi un anno fa quando il paese era in ginocchio con una grande assunzione di responsabilità consapevole anche del costo politico che avrebbe comportato: abbiamo perso 40 parlamentari. Oggi la neve ancora in tempesta il m dice sì a Draghi, rafforza il suo sì, perché i prossimi mesi saranno ancora più duri. Quindi noi diciamo sì a Draghi” affinché “porti a compimento la sua mission”.

13.46: Giorgia Meloni su Twitter: “Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto direttamente dal popolo. Lo stallo di questi giorni è un insulto agli italiani. Oggi FdI in Parlamento vota Crosetto, per smuovere le acque di questo stallo politico. Persona capace, onesta e gradita a molti italiani per bene”.

13.30: Francesco Boccia (PD) a Radio Immagina: “Io credo che nemmeno la presidente Casellati abbia voglia di farsi usare come candidata di parte contro un’altra parte e quando si chiede a Casellati o a Mattarella si fa con una ampia maggioranza. Voglio sperare che Salvini non voglia usarla per regolare dei conti”.

12.40: Matteo Renzi (Italia Viva): “Contendersi i resti dei cinque stelle non ha senso. Troviamo un nome, a me va benissimo il nome di Mario Draghi, mi va benissimo il nome di Casini, quale che sia il nome serve un accordo”.

12.27: Matteo Renzi: “Penso che il premier Mario Draghi possa andare alla presidenza della Repubblica, se c’è un accordo politico, oppure deve avere il massimo sostegno per portare a termine la legislatura. Draghi è una grandissima risorsa, ha salvato il Paese, e chi lo mette in dubbio significa che ha mangiato male la sera prima”.

12.15 – Angelo Bonelli e Eleonora Evi (Europa Verde) e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni: “Anche oggi, facendo seguito al nostro patto di consultazione, come Europa Verde e Sinistra Italiana voteremo convintamente Luigi Manconi alla Presidenza della Repubblica.”

12.10 – Si è conclusa nell’Aula della Camera la votazione dei senatori. Ora tocca ai deputati.

11.55 – Davide Faraone (Italia Viva): “Voteremo scheda bianca”. Alla domanda su un’eventuale corsa di Elisabetta Casellati ha risposto: “Non mi pare sia stata candidata, non era nella rosa di ieri”.

11.52 – Fratelli d’Italia nel corso della terza votazione voterà Guido Crosetto.

11.48 – Il Partito Democratico riunirà i grandi elettori stasera alle 21.

11.43 – Giovanni Toti, governatore della Liguria ed esponente di Coraggio Italia: “Si arriverà alla prossima settimana, spero di no, mi auguro che venerdì si arrivi a una quadra. Spero che il senso di responsabilità prevalga per tutti e che si trovi una soluzione più ampia possibile nel giro delle prossime 48 ore”.

11.22 – I senatori di Fratelli D’Italia non stanno votando nell’Aula di Montecitorio. Tre senatori del partito di Giorgia Meloni, pur chiamati, non hanno risposto alla prima chiama.

11.13 – Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia: “Ho sentito Silvio Berlusconi al telefono. Ha insistito che vuole un centrodestra unito”.

11.11 – In corso nell’aula della Camera la terza votazione. Si tratta dell’ultimo voto per il quale è necessaria la maggioranza dei due terzi per eleggere il Capo dello Stato, fissata a 673 voti. Dalla quarta per essere eletti sarà sufficiente ottenere il 50% più una delle preferenze, con un quorum di 505 voti.