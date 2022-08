Le parole del leader della Lega

Matteo Salvini, ospite di RTL 102.5, ha affermato di non volere cancellare il reddito di cittadinanza “ma sicuramente” va modificato.

Flat Tax

Salvini ha poi spiegato che “nel progetto della Lega, la flat tax riguarda i redditi fino a 70mila euro: partiamo da partite Iva e lavoratori autonomi. In questo momento non è pensabile estendere la flat tax ai milionari, mi sembra evidente”.

“Si parte da chi ha meno: 55mila euro per chi ha uno stipendio, 70mila per chi ne ha due. Già oggi funziona così per 2 milioni di partite Iva, alzando il tetto si allarga. Nell’arco di 3 anni si può portare a casa. Il costo stimato complessivo è 13 miliardi”.

“Se si abbassano le pretese, lo Stato incassa di più perché non c’è più chi evade” e se qualcuno evade, commette “un crimine e come tale va perseguito: con un’imposizione fiscale più bassa, per chi continua a evadere per me c’è il carcere come gli Stati Uniti”.

Liste

L’ex vicepremier ha anche annunciato che le liste della Lega per il voto del 25 settembre sono state chiuse ieri: “stiamo aspettando che anche gli altri alleati diano il materiale. Sono orgoglioso, noi non abbiamo nomi noti ma sindaci, imprenditori e rappresentanti del volontariato che sapranno cosa fare in Parlamento. Ed è riconfermata la squadra di governo”.

“Come nomi esterni vedo che la sinistra candida VIP. Noi abbiamo volti noti ma sindaci, imprenditori, rappresentanti del volontariato che in Parlamento sapranno cosa fare fin dal primo giorni”, ha aggiunto.

Confronto in TV

A proposito di un confronto in televisione con Giorgia Meloni come rappresentante del centrodestra, Salvini ha detto: “A me piacerebbe che tutti possano confrontarsi con tutti, a me piacerebbe confrontarmi con Enrico Letta“.

E ha aggiunto: “Io spero che sulle reti televisive tutti abbiano il modo di confrontarsi con tutti. Non faccio l’organizzatore di dibattiti TV ma gli italiani hanno diritto di capire. Con Letta mi confronterei domattina”.